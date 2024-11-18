Elazığ'da Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Elazığ\'da Metruk Binada Yangın Çıktı

Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'ndeki metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.11.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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Elazığ'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde bulunan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

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