Elazığ\'da Minibüs Yangını

Elazığ'da alevlere teslim olan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Maden ilçesi Cumhuriyetçi köy Behra mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs, seyir halindeyken motor kısmında alev aldı. Sürücü aracı güvenli noktaya çekere aşağı indi. Minibüs kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi minibüs söndürüldü.

Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. - ELAZIĞ