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Elazığ'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeki motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GPA 529 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavisi ambulansta yapılan sürücü, hastaneye gitmek istemedi.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.