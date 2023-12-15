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Elazığ'da öğrencilerle sinema etkinliği

Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerle birlikte sinemada 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi. Etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Elazığ\'da öğrencilerle sinema etkinliği
15.12.2023 - 19:12,
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Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerle birlikte sinemada 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 350 öğrenciyle birlikte sinemada 'Aybüke Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi.

Milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete ve millete olan bağlılıklarının arttırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen sinema etkinliğine katılan öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Gençlik, Elazığ, Son Dakika

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