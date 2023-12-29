Elazığ\'da Operasyon: 7 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek, 1 adet tüfek, 2 şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, yağma ve hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay, çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 4 ay, hırsızlık suçundan 5 yıl, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 1 ay, kasten yaralama suçundan 2 yıl, hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ