Elazığ\'da Otomobil Kaldırıma Çarptı

Elazığ'da kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan otomobil, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ADZ 094 otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza anı KGYS tarafından görüntülendi. - ELAZIĞ
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