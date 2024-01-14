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Elazığ'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde park halindeyken bir otomobil motor kısmından çıkan yangın sonucu yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Elazığ\'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
14.01.2024 - 10:00,
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Elazığ'da park halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAD 878 plakalı otomobil park halindeyken motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle alakalı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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