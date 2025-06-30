Elazığ\'da Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, seyir halindeki kamyon alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Karakoçan- Bingöl kara yolunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki kamyon alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kamyondan inerken çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ