Elazığ'da Silahlı Çatışma: 1 Kişi Öldü - Son Dakika
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Elazığ'da Silahlı Çatışma: 1 Kişi Öldü

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Polisler, yol kontrol noktasında durdurdukları araçta ölen şahsı fark etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.09.2024 02:34
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Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü

Arkadaşları öldüğünü anlamadı, yol kontrol noktasında polisler fark etti

Ölen şahsın sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bazı denk gelişler ölümcüldür, zamanla anlayacaksınız" dediği görüldü

ELAZIĞ - Elazığ iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti. Yol kontrol noktasında bir aracı durduran polisler, arka koltukta oturan şahsın kurşunların hedefi olarak öldüğünü fark etti.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla kafe önüne gelen 3 kişi, aralarında husumet bulunan gruba ateş etmeye başladı. Bunun üzerine karşı taraf da silahla karşılık verdi. Ardından araçla olay yerinden kaçan şahıslar, yol üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Aracın arka kapısını açan polisler, kurşunların hedefi olan Bekir Tokluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki 2 şahıs olmak üzere olayda toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, çatışma olan bölgede bir araç ve kafe zarar gördü. Polis ekipleri her iki olay yerinde de geniş çaplı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Tokluk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan hayatını kaybeden Bekir Tokluk'un sosyal medya hesabından paylaştığı durumda, "Bazı denk gelişler ölümcüldür, zamanla anlayacaksınız" dediği görüldü.

Elazığ\'da Silahlı Çatışma: 1 Kişi Öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Silahlı Çatışma: 1 Kişi Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Silahlı Çatışma: 1 Kişi Öldü - Son Dakika
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