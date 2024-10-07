Elazığ'da Suçlarla Mücadele: 236 Olayda 226 Yakalama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Suçlarla Mücadele: 236 Olayda 226 Yakalama

Elazığ\'da Suçlarla Mücadele: 236 Olayda 226 Yakalama

Elazığ'da bir haftada 236 olayda 226 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı, birçok malzeme ele geçirildi.

07.10.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, 30 Eylül- 6 Ekim arasında meydana gelen 236 olaya karışan 226 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, kentte son bir haftada meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz emniyet ve jandarma bölgesinde 30 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 236 olayda, 226 şahıs yakalanmış, 14 şahıs tutuklanmış, 12 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Asayiş uygulamalarında 69 bin 692 şahıs ve 35 bin 119 araç kontrol edilmiştir. Aranması olan 372 şahıs yakalanmış, 30 şahıs tutuklanmıştır. Kontrol edilen araçlardan 13 bin 337 araca cezai işlem uygulanmıştır. 204 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet tabanca, 2 adet tüfek, 80 adet fişek, 1 adet kesici alet, 200 adet elektronik sigara, 105 kilo nargile tütünü, 835 kilo kıyılmış tütün, bin 50 adet bandrol, 84 bin 400 adet makaron, 71 bin 400 adet dolu makaron, 3 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kompresör, 409 adet 50 dolarlık sahte banknot ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 1 kilo 63 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 34 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. İlimizde 35 trafik kazası meydana gelmiştir, 61 kişi yaralanmıştır. Bu sure zarfında kaybolan 7 şahıs, 2 adet motosiklet ve 600 bin lira değerinde elektrik tesisatı malzemesi bulunmuştur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, 6 Ekim, trafik, Eylül, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Suçlarla Mücadele: 236 Olayda 226 Yakalama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 14:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Suçlarla Mücadele: 236 Olayda 226 Yakalama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.