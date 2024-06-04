Elazığ'da Tamirdeki Otomobil Alev Aldı

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Elazığ'da arızasının giderilmesi için sanayi sitesinde bulunan bir tamircide sırada bekleyen bir otomobil, bir anda alev aldı. Yanan otomobil, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızasının giderilmesi için bir kişi otomobilini araba tamiri yapan bir iş yerine getirdi. Tamir edilmesi için sıra bekleyen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Aracın alev aldığını gören vatandaşlar, yangın tüpü alevleri söndürdü.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ