Elazığ'da tehlikeli anlar: Bozulan aracı çeken kişiye biri kaputta seyir etti

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Elazığ'da tehlikeli anlar

Elazığ'da bozulan aracı çekerken, bir kişi de kaputta seyir etti

ELAZIĞ - Elazığ'da bozulan aracı çeken bir başka aracın kaputuna oturan bir kişi görenleri tedirgin etti.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracı bozulan bir vatandaş arkadaşını arayarak yardım talep etti. Arabası bozulan arkadaşının yanına gelen vatandaş, halat yardımı ile bozulan aracı çekti. O esnada bir vatandaş da bozularak çekilen aracın kaputunda seyir etti. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.