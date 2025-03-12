Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen 06 DR 6901 plakalı otomobilin sürücüsü trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Tehlikeli Trafik Anları - Son Dakika
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