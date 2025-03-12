Elazığ'da Tehlikeli Trafik Anları - Son Dakika
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Elazığ'da Tehlikeli Trafik Anları

Elazığ\'da Tehlikeli Trafik Anları

Sürücünün makas atarak ilerlediği anlar araç kamerasıyla kaydedildi. Trafik tehlikeye atıldı.

12.03.2025 15:56
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Elazığ'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarken o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen 06 DR 6901 plakalı otomobilin sürücüsü trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Tehlikeli Trafik Anları - Son Dakika

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