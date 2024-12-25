Elazığ\'da Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı

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Elazığ'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.A. idaresindeki 23 DK 523 plakalı hafif ticari araç, S.U. yönetimindeki 44 ER 984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın takla attığı kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.