Elazığ\'da trafik kazası: 1 yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 AS 8429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ