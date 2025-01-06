Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

3.Sayfa

Fenerbahçe\'de bu sezon bir ilk yaşandı

Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre yolu özel hareket kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G idaresindeki 34 HSJ 247 plakalı panelvan ile T.G. idaresindeki 23 ADN 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.