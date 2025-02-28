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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar- Bingöl karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan biri refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olan yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulans ile Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.