Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası arama kurtarma ekipleri ve ambulans olay yerine sevk edildi.

28.02.2025 16:58
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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar- Bingöl karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan biri refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olan yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulans ile Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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