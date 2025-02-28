Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Kovancılar- Bingöl karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan biri refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olan yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulans ile Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?