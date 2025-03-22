Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu, 4 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

22.03.2025 01:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sedeftepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi
Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor
İBB soruşturmasında yeni detaylar Gizli kasa olan 4 isim deşifre oldu İBB soruşturmasında yeni detaylar! Gizli kasa olan 4 isim deşifre oldu
Londra’daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi Londra'daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi
Dünyaca ünlü dergiye kapak olan Hande Erçel’i hayranları tanıyamadı Dünyaca ünlü dergiye kapak olan Hande Erçel'i hayranları tanıyamadı
Soruşturmayı başlatan görüntü “Haberim yoktu“ diyen İmamoğlu’nun başını tanık beyanı yaktı Soruşturmayı başlatan görüntü! "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı
Kablo çalmak isteyen hırsız, elektrik akımına kapıldı Kablo çalmak isteyen hırsız, elektrik akımına kapıldı
İmamoğlu ifade veriyor Operasyonda gözaltı sayısı 90’a yükseldi İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi
Bütün İspanya Arda Güler’i tartışıyor Bütün İspanya Arda Güler'i tartışıyor
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu
İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar İşte aylık geliri İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
10:14 İstanbul’daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı İstanbul'daki protestolar sonrası 56 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
07:33 İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar İşte aylık geliri İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
07:18 Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu
14:54 Bütün İspanya Arda Güler’i tartışıyor Bütün İspanya Arda Güler'i tartışıyor
14:53 İmamoğlu ifade veriyor Operasyonda gözaltı sayısı 90’a yükseldi İmamoğlu ifade veriyor! Operasyonda gözaltı sayısı 90'a yükseldi
14:36 Kablo çalmak isteyen hırsız, elektrik akımına kapıldı Kablo çalmak isteyen hırsız, elektrik akımına kapıldı
14:24 Soruşturmayı başlatan görüntü “Haberim yoktu“ diyen İmamoğlu’nun başını tanık beyanı yaktı Soruşturmayı başlatan görüntü! "Haberim yoktu" diyen İmamoğlu'nun başını tanık beyanı yaktı
14:21 Dünyaca ünlü dergiye kapak olan Hande Erçel’i hayranları tanıyamadı Dünyaca ünlü dergiye kapak olan Hande Erçel'i hayranları tanıyamadı
14:20 Londra’daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi Londra'daki Heathrow havalimanında yangın paniği: Uçuşlar iptal edildi
14:13 İBB soruşturmasında yeni detaylar Gizli kasa olan 4 isim deşifre oldu İBB soruşturmasında yeni detaylar! Gizli kasa olan 4 isim deşifre oldu
14:08 Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor
13:43 Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 11:56:44. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement