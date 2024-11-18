Elazığ'da Traktör Devrildi

Elazığ'da yağış sonrası kayganlaşan yolda hayvan gübresi yüklü traktör devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Kaza, Baskil-Zeyve Akdemir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan gübresi yüklü traktör yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yol kısa bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
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