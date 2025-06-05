Elazığ'daki Mezuniyet Balosunda Kavga

Elazığ'da mezuniyet balosunda eğlence, yerini kavgaya bıraktı

ELAZIĞ - Elazığ'da özel bir kolejin mezuniyet balosunda öğrenciler arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Olay, Paşa Konağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir kolejin lise mezunları, salonda balo düzenledi. Mezuniyet balosu sırasında 2 gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Eğlencenin kavgaya dönüştüğü olayda diğer öğrenciler büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.