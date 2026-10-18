Elazığ-Malatya karayolunda minibüs gübre yüklü traktöre çarptı, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki minibüs, V.B. idaresindeki 23 ADM 235 plakalı gübre yüklü traktöre çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.