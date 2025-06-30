Elbistan\'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.Ş. ile M.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.C.Ş'nin tüfeğinden çıkan saçmalar M.C.'nin bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli silahı bir apartmanın girişine bırakarak bölgeden uzaklaşırken, bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ