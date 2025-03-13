ELDAK, Deprem Hazırlıklarını Hızlandırıyor

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK), muhtemel bir depreme karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Depremin kapıda olduğunu vurgulayan ELDAK, geç kalmadan harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

ELDAK, yaklaşan deprem riskine karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Kıyafet, ekipman ve eğitim eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdüren ekip, yeterli desteği alamamaktan yakınıyor. ELDAK Başkanı Murat Bahçeci, afet sonrası yapılan yardımların önemli olduğunu ancak asıl desteğin felaket yaşanmadan verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Afet olmadan önce herkes sessiz, ancak sonrasında büyük tepkiler ve yardımlar geliyor. Oysa iş işten geçmiş oluyor" dedi.

Gönüllü faaliyetlere ilginin düşük olduğunu belirten Bahçeci, halkı ve iş insanlarını destek olmaya çağırırken, yerel yönetimlerden de maddi katkı beklediklerini ifade etti. ELDAK ekibi, "Deprem kapıda, geç kalmadan harekete geçelim" diyerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. - ELAZIĞ