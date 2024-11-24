Elektrik Teknisyeni Akıma Kapıldı - Son Dakika
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Elektrik Teknisyeni Akıma Kapıldı

İnegöl'de arıza giderirken akıma kapılan tekniker hayatını kaybetti.

24.11.2024 19:01
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Arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı

Direkte asılı kalan cansız bedeni itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde akıma kapılan elektrik teknikeri hayatını kaybetti. Enerji nakil hattı direğinde asılı kalan tekniklerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Hilmiye Mahallesinde meydana geldi. Elektrik firması teknikeri İhsan Ulu (26), ekip arkadaşıyla Hilmiye Mahallesindeki enerji nakil hattına gitti. Enerji nakil hattı direğine tırmanan tekniker, arızayı gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılarak direkte asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri genç teknikerin cansız bedenini yoğun uğraş sonucu kurtardı. Teknikerin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ulu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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