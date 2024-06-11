Elektrik tellerinde tedirgin eden patlama - Son Dakika
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Elektrik tellerinde tedirgin eden patlama

Elektrik tellerinde tedirgin eden patlama

Hatay'da aşırı sıcaklardan dolayı elektrik tellerinde yaşanan patlama vatandaşları tedirgin etti. İskenderun ilçesinde bulunan sokakta elektrik tellerinde meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlamanın nedeni olarak elektrik tellerinde yaşanan genleşme düşünülürken, ardı ardına çıkan kıvılcımlar vatandaşları endişelendirdi. Olayı kayıt altına alan bir vatandaş, yetkililerin konuya ilgisiz kaldığını belirterek, patlamanın klimalara yüklenilmesi sonucu meydana geldiğini düşündüğünü ifade etti.

11.06.2024 08:59
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Hatay'da aşırı sıcaklardan dolayı elektrik tellerinde yaşanan patlama vatandaşları tedirgin etti. Elektrik telinde yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan sokakta elektrik tellerinde patlama yaşandı. Yaşanan patlama sık sık tekrar ederken bu anların kısa bir süresi vatandaşlardan tarafından görüntülendi. Elektrik tellerinde yaşanan genleşmeden dolayı patlama yaşandığı düşünülürken art arda çıkan kıvılcımlar vatandaşları tedirgin etti.

O anları cep telefonu kamerasına kayıt altına alan Hamza Midilli, "Üç günden beri bu şekilde tellerden ateş çıkıyor, nereden baksanız bir dakika sürüyor. Videoya çekenler oldu ihbar edenler de olmuş, çıktığı günden beri ihbar ediliyor fakat ilgilenen olmadı. Ben klimalara biraz fazla yüklenildiğini ve o yüzden patlama yaşandığını düşünüyorum. Gündüzlere bir şey olmuyor yalnız 19.00-20.00 civarı oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elektrik tellerinde tedirgin eden patlama - Son Dakika

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