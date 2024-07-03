Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta bir genç, gece saatlerinde elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırarak hasar meydana getirdi. Genç, suçunu itiraf ederek jandarma karakoluna teslim oldu. Olayın sebebi olarak genç kız arkadaşının eski sevgilisinin oğluyla evlenmesi gösterildi. Soruşturma devam ediyor.

03.07.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir genç, gece saatlerinde elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı. Otomobilde hasar meydana gelirken olayın zanlısı genç jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. B.K. isimli genç, gece saatlerinde eline sopa alarak Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkına geldi. Burada E.T.'ye ait aracın arka camına sopayla vurarak hasar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde arkadaşının engelleme çabalarına rağmen araca zarar veren B.K. olayın ardından jandarmaya giderek suçunu itiraf edip teslim oldu.

İhbar üzerine araçtaki maddi hasarı tespit eden ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken araç sahibi E.T., B.K.'dan şikayetçi oldu. B.K.'nın eski kız arkadaşının E.T.'nin oğlu ile evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:54 Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek Netanyahu, ateşkes iddialarını reddetti: Savaş bitmeyecek
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement