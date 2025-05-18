Elmadağ'da LPG'li Araçta Patlama

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde LPG'li bir otomobilde patlama sonrası yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı ve araç yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan araç vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA