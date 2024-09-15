Elmadağ'da Vatandaşlar Yolu Kapattı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde vatandaşlar, Kayadibi mevkiinde sürekli kaza olduğunu iddia ederek yolu ulaşıma kapattı.

Elmadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi sakinleri, bölgede sürekli kaza yaşandığını iddia ederek Kırıkkale yolu Ankara istikametini trafiğe kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ekipleri, yolu yeniden açarak trafik akışını sağladı. Eylem yapan vatandaşlar, bölgede haber takibi yapan muhabirlere de tepki gösterdi. - ANKARA