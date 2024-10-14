Elmalı\'da Trafik Farkındalık Etkinlikleri

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Köy Yolunda Trafikte Her Şey Yolunda" projesi çerçevesinde, Elmalı ilçesinde trafik farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordine edilen "Köy Yolunda Trafikte Her Şey Yolunda" projesi çerçevesinde, Elmalı ilçesinde trafik farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Antalya Elmalı ilçe Kaymakamı Faruk Erdem ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, trafik güvenliği konusunda çeşitli eğitimler ve dağıtımlar yapıldı. Etkinliklerde, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında 300 traktör sürücüsüne reflektör, "Kaskımla Güvendeyim" projesi dahilinde 100 motosiklet kullanıcısına kask, ve "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" projesi çerçevesinde 300 vatandaşa reflektif yelek dağıtıldı. Ayrıca, "Trafikte Parlayan Yıldızlar" projesi kapsamında 300 öğrenciye mobil eğitim tırında eğitim verilirken, "Emniyet Kemeri Sizi Hayata Bağlar" projesi ile de 350 vatandaşa emniyet kemeri farkındalığı eğitimi sunuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür çalışmalara ara vermeden devam edeceğini duyurdu. - ANTALYA