Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı
İSTANBUL - Şişli'de 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin ölümüne ilişkin sanık Mustafa Örün'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elmas Hanilçi Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
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