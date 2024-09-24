Emekli Arkadaşını Öldürdü

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Ankara'da, arkadaşını çekiçle öldürüp cesedini yakan zanlının, cinayeti öldürdüğü arkadaşının emekli ikramiyesini almak için işlediği ileri sürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Çankaya'nın Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 62 yaşındaki S.K., emekli ikramiyesini yeni alan 65 yaşındaki arkadaşı U.Ü.'nün evine giderek para istedi. İsteğinin olumsuz karşılanması üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çekiçle başına vurduğu arkadaşını öldüren S.K., cesetle birlikte evi yakarak olaya yangın süsü vermeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekiplerince cinayet olduğu belirlenen olayla ilgili çalışma başlatıldı. Cinayet büro dedektiflerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanan S.K., gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

"Para için yaptığı söyleniyor"

Öldürülen yaşlı adamın komşularından Ümmügülsüm Uçar olayla ilgili konuşarak, "Dün sabah saatlerinde yangın ve duman kokusu duymaya başladık. Her yeri duman kaplamıştı. Ardından apartman görevlisini aradım, yangının bu binada olduğunu söyledi. Binadan ayrıldıktan bir süre sonra tekrar geldim. Polisler ve ambulanslar vardı. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmüştü. Bir kişi, en yakın arkadaşının başına sert cisimle vurmuş. Sonra da yangın çıkarmış. Olayı ilk fark eden ve haber veren ben oldum. Saldırgan kişiyi daha önce hiç görmedim, tanımıyorum. Öldürülen kişi emekli ikramiyesini yeni almış, arkadaşının da parasını almak için bu olayı gerçekleştirdiği söyleniyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA