Emekli Dolandırıldı: 87 Bin Lira Gitti - Son Dakika
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Emekli Dolandırıldı: 87 Bin Lira Gitti

Antalya'da dolandırıcılar emekli Muzaffer Çoban'ın hesabından 87 bin 500 lira çekti, aile zor durumda.

29.03.2025 14:56
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Dolandırıcılar emekli maaşıyla 5 kişiye bakan adamın bayramını zehir etti

Telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtanlara verdiği onay koduyla hesabından 87 bin 500 lira çekildi

Dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan adam, yetkililerin yardımcı olmasını istedi

Muzafferr Çoban: "Ben 14 bin TL maaşla evimi geçindiriyorum. Eşim, kızım ve iki torunumla aynı evde yaşıyorum. Bu borcu ödeyecek gücüm"

Eşi Ummahan Çoban: "Çok zor durumdayız. Benim adamımı en zayıf yerinden vurdular"

ANTALYA - Antalya'da 14 bin TL emekli maaşıyla 5 kişilik ailesinin geçimini sağlayan Muzaffer Çoban (61), telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerin 87 bin 500 TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Gözyaşları içinde yaşadıkları mağduriyeti anlatan Çoban'ın eşi Ummahan Çoban, "Benim adamımı en zayıf yerinden vurdular. Bizi bu halden kurtarsınlar. Bizim fazlasında gözümüz yok, mağduriyetimiz giderilsin yeter" dedi.

Olay, 25 Mart Salı günü saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Muzaffer Çoban'ın üzerine kayıtlı olan eşinin cep telefonunu arayan kişi, Muzaffer Çoban'la görüşmek istediğini belirtti. Telefonu alan Çoban'a kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, Çoban'ın mobil bankacılık hesabına girmesini, telefonuna gelen onay mesajının kendisine iletmesini isteyerek, kart yenilemesi yapılacağını ve biriken puanlarının iade edileceğini söyledi. Mobil bankacılık hesabına girdikten sonra, kartın son 4 hanesini de isteyen şahsa bilgiyi veren Çoban'ın telefonuna kısa süre sonra hesabından 87 bin 500 TL çekildiğine dair SMS bildirimi geldi. Durumu fark eden Çoban, hemen bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdi, ardından savcılığa dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Psikolojim bozuldu"

Olay sonrası hem maddi hem de psikolojik olarak zor durumda kaldığını belirten Muzaffer Çoban, "Ben 14 bin TL maaşla evimi geçindiriyorum. Eşim, kızım ve iki torunumla aynı evde yaşıyorum. Bu borcu ödeyecek gücüm yok. Psikolojim bozuldu, ne yapacağımı bilemedim. Lütfen yetkililer sesimizi duysun, bize yardım etsinler" dedi.

"Çok zor durumdayız"

"Eşi Ummahan Çoban ise yaşadıklarını gözyaşları içinde şu şekilde anlattı: "Telefonu ben açtım, Muzaffer Çoban'ı istediler. Hemen eşime telefonu götürdüm. Bankadan arıyoruz, kartınızı yenileyeceğiz, puanlarınız var, hediye vereceğiz diye kandırdılar. Eşim tansiyon hastası, torunlarımız okula gidiyor. Elektrik, su, doğalgaz faturalarını ödeyemiyoruz. Çok zor durumdayız. Benim adamımı en zayıf yerinden vurdular. Bizi bu halden kurtarsınlar. Bizim fazlasında gözümüz yok, mağduriyetimiz giderilsin yeter."

Çoban çifti, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve başka insanların da benzer şekilde mağdur olmaması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli Dolandırıldı: 87 Bin Lira Gitti - Son Dakika

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