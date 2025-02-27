Emekli Polis Nehirde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emekli Polis Nehirde Bulundu

Amasya'da veda notu bırakan emekli polis, Yeşilırmak Nehri'nde ölü olarak bulundu.

27.02.2025 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

AMASYA - Amasya'da evine veda notu bırakan emekli polisin cansız bedeni Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 55 Evler Mahallesi Ataşehir Sitesi civarında Yeşilırmak Nehri'nin ortasında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Suya giren ekipler hareketsiz haldeki cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin 20 yıl önce polis emeklisi olan evli ve 2 çocuk babası İ.A.'yaait olduğu belirlendi.

"Annem notu okuyunca babamın peşinden gitmemi istedi"

Babasının cesedini gözyaşları içinde teşhis eden oğlu E.A.'nın "Annem notu okuyunca babamın peşinden gitmemi istedi" sözleri yürekleri burktu.

"Ben gidiyorum" diye not bıraktığı öğrenilen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Amasya, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli Polis Nehirde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli Polis Nehirde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.