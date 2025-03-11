Emir Sarıgül ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'nda

STANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında DHKPC'nin işçi yapılanmasına yönelik operasyonda İstanbul ve 3 ilde aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında bir dönem Şişli Belediye Başkan yardımcılığı görevini de yürüten Emir Sarıgül ifade vermek için Çağlayan'a geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; DHKPC terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere finansal destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bir dönem Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.