Emniyet Kemeri Eğitimi Aydın\'da

Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde öğrencilere "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Kuyucak Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu ve Buharkent Gelenbe İlkokulu/Ortaokulu bahçesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na ait "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile eğitime 294 öğrenci 27 öğretmen 172 vatandaş faaliyete katılım sağladı. "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'na öğrenciler ile yol kullanıcıları bindirilerek emniyet kemerinin önemi anlatıldı. - AYDIN