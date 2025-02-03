Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

Antalya'daki kazada emniyet kemeriyle kurtulan genç, 1'i ağır 3 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

03.02.2025 22:57
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Kazayı yara almadan atlattı: "Beni emniyet kemeri kurtardı"

Antalya'da feci kaza 1'i ağır 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'da iki otomobilin kavşak sisteminde çarpışması sonucu araçlar hurdaya dönerken kazada araçlarda sıkışan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisinde bulunan ve olayı yara almadan atlatan genç kendisini kaza anında takılı olan emniyet kemerinin kurtardığını söyledi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya- Denizli yolu üzerinde bulunan Termessos kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametine gitmekte olan Eren Ö. (25)idaresinde ki 07 V 4499 plakalı Nissan Marka kamyonet Termessos Kavşak sistemine geldiğinde bir anda önüne çıkan Halil B.'nin kullandığı 07 MJS 41 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 07 MJS 41 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparken, 07 V 4499 kamyonet ise orta refüjde bulunan yönlendirme direğine çarparak durabildi.

"Beni emniyet kemeri kurtardı"

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri 07 MJS 41 plakalı otomobilde bulunan sürücü Halil B. ile diğer araç sürücüsü Eren Ö'yü bulundukları yerden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Eren Ö., Halil B. ve Fadime B. ambulanslarla hasteneye kaldırıldı. Kaza anında 07 V 4499 plakalı kamyonette bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Ramazan Berkay Özışık, "Gelirken bir anda önümüze atladı, kurtaramadık. Diğer araçta bir kişi ağır yaralandı. Bizim aracın sürücüsünün sadece kolunda bir yara vardı. Bende hiç bir şey yok, beni emniyet kemeri kurtardı.

Kaynak: İHA

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