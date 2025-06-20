Emniyet Müdürü\'nden Vedaya Plaket

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Balıkesir'e atanan Başkomiser Recep Çağrı Özen'e teşekkür plaketi takdim etti.

Özen'in görev süresi boyunca özverili ve başarılı çalışmalar sergilediğini belirten Emniyet Müdürü Yılmaz, Özen'in yeni görev yerinde de aynı başarıyı sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Törende meslektaşlarıyla vedalaşan Özen'e plaket sunulurken, tüm personel tarafından da başarı, sağlık ve mutluluk dilekler iletildi. - BİLECİK