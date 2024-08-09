Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü - Son Dakika
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Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü

Endonezya\'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü

Endonezya'da trajik bir olay: 45 yaşındaki Parlindungan Siregar, 60 yaşındaki komşusu Asgim Irianto'yu öldürdü. Saldırı, Kuzey Sumatra'da gerçekleşti. Siregar, emekli memur Irianto'ya tahta parçasıyla saldırdı. Irianto kaçmaya çalıştı ancak düştü ve hastaneye götürülürken öldü. Saldırının nedeni, Irianto'nun Siregar'ı bekar olduğu için sürekli alaya almasıydı. İki komşunun önceden de anlaşmazlıkları olduğu belirtildi.

09.08.2024 11:19
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Endonezya'da trajik bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Parlindungan Siregar, sürekli olarak neden evli olmadığını soran 60 yaşındaki komşusu Asgim Irianto'yu öldürdü.

Olay, 29 Temmuz akşamı saat 20:00 civarında kuzey Sumatra'daki Tapanuli Selatan'da meydana geldi. Siregar, emekli memur olan Irianto'ya bir tahta parçasıyla saldırdı. Yardımcı polis komiseri Maria Marpaung'un açıklamasına göre, Irianto kaçmaya çalıştı ancak başına aldığı darbe sonucu yere düştü. Siregar, komşuları müdahale edene kadar vurmaya devam etti.

Ağır yaralanan Irianto, komşuları tarafından yerel bir sağlık merkezine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Siregar kısa süre sonra tutuklandı ve cinayeti planladığını itiraf etti. Polis, saldırının nedeninin Irianto'nun Siregar'ı bekar olduğu için sürekli alay etmesi olduğunu belirtti.

Polis ayrıca, iki komşunun önceden de pek iyi anlaşamadığını ve tavuklarının birbirlerinin kümeslerine girmesi konusunda sık sık tartıştıklarını açıkladı.

Bu trajik olay, Endonezya'da geçen ay yaşanan bir başka garip cinayeti hatırlattı. O olayda bir adam, "tavuk mu yumurta mı önce geldi" tartışması sonucunda arkadaşını en az 15 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Bu son olay da, basit görünen anlaşmazlıkların ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Endonezya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Duran CELIK: Komşusu hakketmiş olabilir. 23 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Bende evli değilim banada sormayın! Evlilik ,herkesin taşıyabileceği bir yük değildir.Bu ülkenin en büyük sorunlarından biriside hiç evlenmesi gereken insanların evlenmiş olmasıdır.. 0 0 Yanıtla

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