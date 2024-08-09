Endonezya\'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü

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Endonezya'da trajik bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Parlindungan Siregar, sürekli olarak neden evli olmadığını soran 60 yaşındaki komşusu Asgim Irianto'yu öldürdü.

Olay, 29 Temmuz akşamı saat 20:00 civarında kuzey Sumatra'daki Tapanuli Selatan'da meydana geldi. Siregar, emekli memur olan Irianto'ya bir tahta parçasıyla saldırdı. Yardımcı polis komiseri Maria Marpaung'un açıklamasına göre, Irianto kaçmaya çalıştı ancak başına aldığı darbe sonucu yere düştü. Siregar, komşuları müdahale edene kadar vurmaya devam etti.

Ağır yaralanan Irianto, komşuları tarafından yerel bir sağlık merkezine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Siregar kısa süre sonra tutuklandı ve cinayeti planladığını itiraf etti. Polis, saldırının nedeninin Irianto'nun Siregar'ı bekar olduğu için sürekli alay etmesi olduğunu belirtti.

Polis ayrıca, iki komşunun önceden de pek iyi anlaşamadığını ve tavuklarının birbirlerinin kümeslerine girmesi konusunda sık sık tartıştıklarını açıkladı.

Bu trajik olay, Endonezya'da geçen ay yaşanan bir başka garip cinayeti hatırlattı. O olayda bir adam, "tavuk mu yumurta mı önce geldi" tartışması sonucunda arkadaşını en az 15 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Bu son olay da, basit görünen anlaşmazlıkların ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.