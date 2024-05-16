Endonezya'da Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Endonezya'da Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı

Endonezya'nın Makassar kentindeki Sultan Hasanuddin Uluslararası Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Medine kentine gitmek üzere havalanan Garuda Indonesia'ya ait yolcu uçağı, kalkış sırasında motorunun alev alması üzerine acil iniş yaptı. 450 yolcu ve 18 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

16.05.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da bir yolcu uçağı, kalkış sırasında motorunun alev alması üzerine acil iniş yaptı.

Endonezya'nın Makassar kentindeki Sultan Hasanuddin Uluslararası Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Medine kentine gitmek üzere havalanan ulusal ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Garuda Indonesia'ya ait Boeing 747-400 tipi yolcu uçağının motorlarından biri kalkış sırasında alev aldı. Uçak kısa süre sonra kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman'ın da aralarında bulunduğu 450 yolcu ile 18 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı açıklandı.

Dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. - JAKARTA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Endonezya, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Endonezya'da Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 02:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'da Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement