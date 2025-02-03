Engelli Çocuklarına Şiddet: Anne Baba Serbest

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Anne ve baba engelli evlatlarına dehşeti yaşatmıştı: Serbest kaldılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Gebze'de bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürmüştü. Görüntülerde, anne ve babanın, H.K.Ç. isimli engelli çocuklarına acımasızca darp edildiği görülmüştü. Anne ve babanın tekme ve terlikle çocuğu darp ettiği, H.K.Ç'nin ise "Yardım edin" diye bağırdığı duyulmuştu. Görüntülerin ortaya çıkması ile, anne ve baba gözaltına alınmış, 16 yaşındaki bipolar hastası H.K.Ç. ise sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

Yapılan işlemlerin ardından anne ve baba adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrasında ebeveynler, adli kontrol şartıyla bugün serbest bırakıldı.