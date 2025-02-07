Erbaa\'da Duruşma Sonrası Kavga: 9 Gözaltı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde duruşma sonrası kavga ettikleri gerekçesiyle 9 kişi hakim karşısına çıkartıldı. Duruşma devam ederken, tarafların yakınları yine adliye önüne gelmesi üzerine polis ekipleri adliye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

İddiaya göre, önceki gün kız kaçırma ve çeşitli suçlardan yargılanan 9 kişi, duruşmanın ardından adliye önünde tartışmaya başladı. A.A., M.A., O.A., S.A., F.A., B.Ö., İ.Ö., P.Ö. ve A.Ö., arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek, sopalar ve tabureler kullanılarak kavga haline dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan tarafların yakınları yine Erbaa Adliyesi önüne geldi. Olayla ilgili güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri şüphelilerin araçlarında yaptığı aramada çok sayıda sopa, su borusu ve keser gibi çeşitli aletlere de el koydu. Ailelerin adliye önündeki bekleyişi sürüyor. - TOKAT