Erbil\'de Bomba Yüklü İHA Düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki petrol sahalarının hedef alındığı saldırıda, bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) hedefine ulaşamadan düştüğü açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, başkent Erbil yakınlarında bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Bugün yerel saatle sabah 09.30'da Erbil'e bağlı Mahmur ilçesi sınırlarındaki Du Girdkan köyü yakınlarında bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA), petrol sahalarının hedef alındığı bir saldırıda hedefine ulaşamadan düştü, bomba yüklü araç patlamadı" ifadeleri kullanıldı. Güvenlik yetkilileri, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Terörle Mücadele Birimi, geçtiğimiz pazartesi günü de Erbil'in batısındaki Habat ilçesindeki Rizgary nahiyesinde patlayıcı yüklü bir İHA'nın düştüğünü açıklamış, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtmişti. Aynı gün, Habat ilçesi sınırlarındaki Kavargosk köyü yakınlarında başka bir İHA daha düşmüştü.

IKBY'nin petrol sahalarının, içinde bulunduğumuz Temmuz ayının başından bu yana aralıklarla İHA'lı saldırıların hedefinde olduğu biliniyor. - ERBİL