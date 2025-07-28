Erbil'de İHA ile Saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde sabah saatlerinde bomba yüklü 1 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırılara bir yenisi daha eklendi. IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, Erbil kentine bağlı Habat ilçesinin Rizgari nahiyesine 1 bomba yüklü İHA'nın düştüğü bildirildi. Yerel saatle 05.50 sıralarında meydana gelen saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise Habat ilçesinde 2 İHA'nın düştüğünü iddia etti. Kaynaklar, ilk İHA'nın Kavargosk köyüne, ikincisinin ise Rezgari nahiyesindeki bir kahvehanenin bulunduğu binaya isabet ettiğini söyledi.

Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. - ERBİL