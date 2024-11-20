Erbil ve Ortaç'a Hapis İddianamesi

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İstanbul'da yürütülen 'yasadışı bahse teşvik' soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iki ayrı iddianamede, şüpheliler Ortaç ve Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Öte yandan diğer şüpheli sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL