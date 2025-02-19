Erciş\'te Kaçak Gümrük Malzemesi Ele Geçirildi

3.Sayfa

Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada çeşitli miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı olan 350 adet güneş gözlüğü ve 34 adet PS5 oyunu kol şarj istasyonu ele geçirildi. - VAN