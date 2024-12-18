Erdek'te Genç Bir Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erdek'te Genç Bir Adam Hayatını Kaybetti

Erdek\'te Genç Bir Adam Hayatını Kaybetti

Berker Topçu, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti, cenazesi Erdek'te toprağa verildi.

18.12.2024 12:29
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3. kattan düşerek hayatını kaybeden genç, toprağa verildi.

Talihsiz olay, geçtiğimiz günlerde Erdek Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonundan 3 kat aşağı düşen Berker Topçu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Topçu'nun evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Bu üzücü olay, hem ailesini hem de çevresindekileri derinden yaraladı.

Berker Topçu'nun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Erdek Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Gözyaşlarının eksik olmadığı törende, Topçu'nun eşinin ve ailesinin acısı yürekleri dağladı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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