Erdek\'te Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde park etmeye çalışan bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak arsaya düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 35 NR 662 plakalı otomobil, sürücüsünün park manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki arsaya uçtu. Takla atan araçta bulunan iki kişi, kazayı kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR