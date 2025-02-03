Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ve denetimlerde; haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 18 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şahıs, ifadeden dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ise haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şahıs, ifadeden dolayı aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı. Şahıslardan 1'inin farklı suçlardan 56 yıl hapis cezasıyla, 1'inin de FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 7 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ereğli'de Aranan 18 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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