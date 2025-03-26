Ereğli\'de Cinayet Soruşturmasında 2 Tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde 19 ay önce tarlada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos 2023 tarihinde Ereğli ilçesi Adabağ Mahallesi Akgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgöl mevkiinde bulunan ayçiçeği tarlasında 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu (55) av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın şüphelilerini belirlemek için İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yapılan geniş çerçeveli çalışmada, olay günü aynı saatlerde baz istasyonundan sinyal veren ve o bölgede olduğu belirlenen M.T. (23) ve M.S. (53) ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 şüpheli daha olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, adliyeye sevk edilen M.T. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. - KONYA