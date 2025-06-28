Ereğli'de Denizde Boğulma Tehlikesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2'si çocuk 3 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılan 3 kişiden 6 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Göktepe Mahallesi Mevrealtı mevkiinde meydana geldi. Denizde çırpınırken 2'si çocuk 3 kişiyi fark eden vatandaşlar yardım ederek kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri, 6 yaşındaki D.K. ve 13 yaşındaki Ö.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. D.K.'nın durumu ağır olduğu, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ZONGULDAK